Sanne Vogel brengt in het voorjaar van 2021 haar eerste kookboek uit. De 36-jarige actrice en regisseur deelt hierin recepten voor veganistische recepten, waarbij veel aandacht is weggelegd voor seizoensproducten.

Vogel vertelt dat het maken van het nog titelloze boek "een droom is die uitkomt".

"Ik denk er al tien jaar over na om een kookboek te maken. Vorig jaar was ik er al mee begonnen, maar tijdens mijn zwangerschap was ik veel te misselijk om het af te maken", vertelt de actrice, die eind 2019 beviel van de tweeling Bella en Loewy.

Het project wordt door uitgeverij Fontaine omschreven als een "modern en bewust kookboek, waarin Vogel laat zien dat het verse aanbod dat de seizoenen ons te bieden hebben, garant staat voor inspirerende gerechten".

Vogel is bekend van rollen in onder meer Annie M.G. en Verliefd op Ibiza. Daarnaast regisseerde ze films als Brasserie Valentijn en Hartenstraat.