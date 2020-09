Dichteres Iduna Paalman heeft zaterdag de vierde editie van de Vlaamse Poëziedebuutprijs gewonnen met haar eerste dichtbundel De grom uit de hond halen uit 2019, bevestigt ze aan NU.nl. De Nederlandse ontving naast de juryprijs een bedrag van 1.500 euro.

De andere genomineerden naast Paalman waren Sis Matthé met Persoonlijk geraakt, Jens Meijen (Xenomorf) en Peter Prins (Contouren voor verderop). Eerder winnaars van de Poëziedebuutprijs waren Idwer de la Parra, Simone Atangana Bekono en Radna Fabias.

In gesprek met NU.nl laat Paalman weten "uiteraard heel blij en heel vereerd" te zijn met het winnen van de prijs voor haar poëziedebuut. "Het is geweldig dat mijn bundel ook in België lezers vindt", aldus de dichteres.

De grom uit de hond halen was eerder genomineerd voor de Ida Gerhardt Poëzieprijs en de C. Buddingh'-prijs. De 29-jarige Paalman werd in 2019 door de Volkskrant uitgeroepen tot literatuurtalent van het jaar.