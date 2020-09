Harry Potter-auteur J.K. Rowling geeft een prijs die ze eind vorig jaar van Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR) kreeg terug nadat het hoofd van die organisatie, de dochter van Robert F. Kennedy, haar uitspraken over transgenderkwesties had bekritiseerd.

Rowling kreeg de prijs voor haar werk voor Lumos, het goede doel waarmee ze zich inzet voor weeskinderen. Bij het in ontvangst nemen van de prijs noemde Rowling het nog "een van de hoogste onderscheidingen" die ze ooit had gekregen en zei ze dat de in 1968 vermoorde Kennedy "alles belichaamde" wat ze bewondert in een mens.

De onderscheiding wordt uitgereikt aan mensen die er blijk van hebben gegeven dat ze zich inzetten voor sociale verandering. Eerdere winnaars van de prijs waren onder anderen Barack Obama, aartsbisschop Desmond Tutu en de Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden.

Eerder deze maand schreef de president van de organisatie, advocaat Kerry Kennedy, een verklaring waarin ze haar "ontzetting" over de "zeer verontrustende transfobe tweets en verklaringen" van de Harry Potter-auteur beschreef. Ze doelde hiermee op berichten die Rowling begin juni op Twitter plaatste .

Ze plaatste vraagtekens bij transgenderrechten en schreef dat transgenders die geen hormoonbehandeling of geslachtsveranderende operatie hebben ondergaan zich niet zouden mogen begeven in ruimtes die voor vrouwen bedoeld zijn.

'Ernstig conflicterende standpunten'

Kerry Kennedy noemde de uitspraken van Rowling "aanvallen op de transgendergemeenschap" en schreef dat ze in strijd zijn met "de fundamentele overtuigingen en waarden van RFKHR en een verwerping van de visie" van haar vader.

Rowling schreef donderdag op haar website dat de verklaring van Kerry Kennedy haar heeft doen besluiten de prijs terug te geven. "Vanwege de ernstig conflicterende standpunten tussen mijzelf en RFKHR heb ik het gevoel dat ik geen andere keus heb dan de Ripple of Hope-prijs die mij vorig jaar is uitgereikt teruggeven."

De uitspraken van Rowling konden al eerder op kritiek rekenen, van onder anderen Harry Potter-castleden Daniel Radcliffe en Emma Watson, en Eddie Redmayne (Fantastic Beasts and Where To Find Them). Rowling ontkent transfoob te zijn.