De Griffeljury heeft wederom twaalf winnaars van de Zilveren Griffel aangewezen. Onder de winnaars van de prijs voor het best geschreven kinderboek van het jaar bevindt zich wederom de 91-jarige Dolf Verroen, de oudste kinderboekenschrijver van Nederland.

De jury, bestaande uit Daniel Albering, Jörgen Apperloo, André Kuijpers, Marjolein Meijvis, Eline Rottier, voorzitter Cathy Spierenburg en Anouk van der Zee, heeft boeken bekroond die "niet alleen aan het onmiddellijke plezier en de voldoening in het nu tegemoetkomen, maar ook gedachten, ideeën, woorden, personages of verhaallijnen bieden die verder kunnen reiken dan de waan van de dag en die aansluiten op een behoefte aan verdieping en maatschappelijke of gewoonweg literaire waarde".

Categorie tot zes jaar

De man met de zeegroene ogen van Koos Meinderts

Tijger van Jan Jutte

Categorie zes tot negen jaar

Dit is geen Cobra van Bette Westera en Sylvia Weve

Naar de overkant van Wouter Klootwijk

Categorie negen tot twaalf jaar

Het werkstuk - of hoe ik verdween in de jungle van Simon van der Geest

Niemand ziet het van Dolf Verroen

Categorie twaalf tot vijftien jaar

Bizar van Sjoerd Kuyper

Dor van Neal Shusterman en Jarrod Shusterman



Categorie informatief

Het geheime boek van Sinterklaas van Floortje Zwigtman

Toen het oorlog was, 1939-1945 van Annemiek de Groot, Roos Jans, Juul Lelieveld en Liesbeth Rosendaal

Categorie poëzie

Uit elkaar van Bette Westera

Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt van Edward van de Vendel

Al deze boeken zijn automatisch genomineerd voor de Gouden Griffel. Op 29 september, bij de start van de Kinderboekenweek, wordt de winnaar bekendgemaakt.

De Gouden Griffel is de belangrijkste prijs in de Nederlandse jeugdliteratuur. Vorig jaar ging de prijs naar Zeb. van Gideon Samson.