Het beeld van prinses Diana, die in 1997 overleed aan de gevolgen van een auto-ongeluk, wordt onthuld op 1 juli 2021. Die dag zou de prinses zestig jaar zijn geworden.

Het beeld is gemaakt in opdracht van haar zoons William en Harry. 3,5 jaar geleden werd de komst van het beeld aangekondigd. Het was toen twintig jaar geleden dat Diana overleed.

Met het beeld willen de prinsen dat het publiek "wordt herinnerd aan het leven van hun moeder en de positieve invloed die zij had op Groot-Brittannië en de rest van de wereld", zo laten zij vrijdag weten in een verklaring.

De beeltenis van de prinses wordt geplaatst in de tuin bij Kensington Palace, waar onder anderen William en zijn vrouw Kate woonachtig zijn.

Diana overleed op 31 augustus 1997 na een auto-ongeluk in de Almatunnel in Parijs. William was toen vijftien jaar oud, Harry twaalf jaar.