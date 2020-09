Yentl Schieman en Christine de Boer, beter bekend als het cabaretduo Yentl en de Boer, gaan het land in met een 'coronaproof' show: De Kampvuursessies. Ze trappen zaterdagavond af met een dubbele voorstelling in Koninklijk Theater Carré Amsterdam, iets waar ze reikhalzend naar uit hebben gekeken.

Hoe het spelen in een aangepaste zaal is weten Yentl en de Boer nog niet, maar ze hopen dat het ondanks de afstand tot het publiek een intieme show wordt, vertellen ze aan NU.nl. "Ik heb het gevoel dat dat ook echt wel kan", zegt De Boer.

"Het zou denk ik anders zijn als je in zo'n setting als cabaretier grappen gaat maken. Ik kan me voorstellen dat als Jochem Myjer nu in Carré zou spelen, hij denkt: wat een lege zaal. Maar dat hebben wij minder. Met liedjes en met muziek is dat toch anders. Ik kan mij voorstellen dat er dan een ander soort nabijheid is."

Eigenlijk zouden Yentl en de Boer vorig jaar hun derde voorstelling Lacrimosa spelen, maar dat werd vanwege zowel hun zwangerschappen - de twee bevielen afgelopen december op Eerste en Tweede Kerstdag allebei van hun eerste kindje - als de coronacrisis twee keer uitgesteld.

Wel maakten ze tijdens hun zwangerschappen naar eigen zeggen "misschien wel hun beste werk tot nu toe". Tijdens De Kampvuursessies brengen ze een aantal van die nieuwe nummers ten gehore. "We kijken er echt naar uit om die te spelen", zegt De Boer. "We zijn er trots op en hebben heel veel zin om dat te laten horen."

'Je bent als je zwanger bent minder met jezelf bezig en meer met de wereld'

Waarom juist die nummers zo goed zijn geworden? "We hadden net twee jaar met onze vorige show opgetreden en hadden heel veel zin om te gaan schrijven", vertelt Schieman. "Daarbij zijn we in de loop der tijd gegroeid in het liedjes schrijven. Maar misschien ook wel gewoon door de hormonen", lacht ze. "Of omdat we nuchter waren", vult De Boer grappend aan.

Tekstueel gezien hebben hun zwangerschappen in ieder geval effect gehad op de nieuwe liedjes. De Boer: "Je bent wat minder met jezelf bezig en meer met de wereld, en dat je daar een klein leventje in gaat zetten. Het is wat geëngageerder." Maar ook het feit dat ze de voorstelling samen met twee muzikanten (Remco Sietsema en Laurens Joensen) doen, speelt mee. "Daardoor dachten we: kunnen we muzikaal niet nog wat verder?"

'Sommige liedjes hebben zo weinig met het nu te maken dat we ze niet spelen'

Tijdens De Kampvuursessies zijn niet alleen de theaters aangepast aan de huidige tijd - zo heeft Carré planten neergezet op plekken waar voorheen zitplaatsen waren - ook de setlist is erdoor beïnvloed. "We willen een grappig programma neerzetten, maar doen ook liedjes die over het onderbuikgevoel van nu gaan", zegt De Boer.

Dat moet ook wel, vervolgt ze. "We kwamen er tijdens het repeteren achter dat sommige liedjes - of ze nou grappig of ontroerend zijn - zo weinig met nu te maken hebben dat we echt dachten: die gaan we nu niet spelen, dat slaat gewoon nergens op. Je voelt heel erg of iets bij dit moment hoort."

Yentl en de Boer spelen hun eerste twee voorstellingen van De Kampvuursessies op zaterdagavond in Carré. Daarna doen ze nog Apeldoorn, Enschede, Groningen en Rotterdam aan.