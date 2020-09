Het schilderij Twee lachende jongens van Frans Hals is in de nacht van dinsdag op woensdag gestolen uit Museum Hofje van Mevrouw van Aerden in Leerdam, maakt de politie donderdag bekend. Het is al de derde keer dat het werk is ontvreemd.

Het alarm van het museum ging woensdag rond 3.30 uur af. Toen de politie bij het museum aankwam, waren de daders al vertrokken. Volgens de agenten hebben ze de achterdeur geforceerd. De recherche is begonnen met een uitgebreid onderzoek naar de roof.

Het schilderij Twee lachende jongens werd tussen 1626 en 1627 gemaakt door Hals (1582-1666). Het kunstwerk is eigendom van Museum Hofje van Mevrouw van Aerden in het Utrechtse Leerdam en heeft een geschatte waarde van 15 miljoen euro.

Het werk is nu in totaal drie keer ontvreemd. In 1988 werd het topstuk voor het eerst gestolen. Ook Bosgezicht met bloeiende vlier van Jacob van Ruisdael. Drie jaar later werden de werken teruggevonden. In 2011 waren beide schilderijen zes maanden zoek. De vier daders zijn opgepakt en veroordeeld.

Na de kunstroof in 2011 is de beveiliging in het museum flink opgeschroefd. De plek waar de duurste schilderijen hangen, is niet direct toegankelijk voor publiek en alleen onder begeleiding te bezoeken. Het museum is vanwege de coronacrisis nog gesloten.