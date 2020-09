Johan Derksen krijgt een eigen biografie, zo bevestigt de tafelheer van Veronica Inside aan weekblad Story. Het boek wordt geschreven door Michel van Egmond.

"Michel is me al een aantal weken aan het volgen. Wat dat betreft heeft hij geluk. Bij Talpa hoef je alleen maar te kijken, dan heb je al een boek", aldus Derksen, die de afgelopen maanden verwikkeld was in een ruzie met presentator Wilfred Genee over een racisme-uitzending van Veronica Inside.

Derksen, die sinds 1999 als analyticus in verschillende voetbaltalkshows te zien is, weet niet welke levensgebeurtenissen in het boek worden uitgelicht. Ook is nog niet duidelijk wanneer de biografie uitkomt. "We hebben nog geen indringende gesprekken gevoerd. Het is dus nog niet bekend wat er precies in het boek komt te staan."

De biografie van Derksen is voor Van Egmond zijn zesde boek rondom VI. Eerder schreef hij twee biografieën over tafelheer René van der Gijp (Gijp en De wereld volgens Gijp), een biografie over gast Wim Kieft (Kieft) en twee boeken rondom de voetbaltalkshow zelf: Inside en Topshow.

Johan Derksen is na een ruzie met presentator Wilfred Genee vanaf september weer te zien bij Veronica Inside. (Foto: Pro Shots)

Derksen veroorzaakte ophef met racistische opmerking

Derksen veroorzaakte in juni ophef met een racistische opmerking in een uitzending van Veronica Inside. Toen een man uit Leeuwarden, verkleed als zwarte piet, in beeld kwam, zei hij: "Weten we zeker dat dat niet Akwasi is?" Rapper Akwasi gaf eerder die maand een toespraak bij het Black Lives Matter-protest op de Dam in Amsterdam.

Verschillende adverteerders bij Veronica besloten na een oproep van enkele bekende Nederlanders hun advertentie rondom de talkshow terug te trekken en de spelers van het Nederlands elftal wilden geen interviews meer geven aan verslaggevers van het programma.

Toen presentator Genee in de daaropvolgende uitzending strafrechtadvocaat Natacha Harlequin en oud-profvoetballer Dries Boussatta uitnodigde om te praten over racisme, voelden Derksen en Van der Gijp zich verraden door Genee. De twee tafelheren wilden stoppen met het programma. Daarop werd de laatste uitzending voor de zomer geschrapt.

Talpa-eigenaar John de Mol weigerde eind juli in te stemmen met het vertrek van beide tafelheren en hield hen aan het contract, dat nog twee jaar doorloopt. Het nieuwe seizoen van Veronica Inside start op 11 september.