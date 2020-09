Een stuk van de vloer waarop oud-basketbalspeler Kobe Bryant (1978-2020) in 2016 zijn laatste wedstrijd speelde, wordt op 4 september geveild, meldt veilinghuis Heritage Auctions. Het object zal naar verwachting ruim 500.000 dollar (ongeveer 450.000 euro) opbrengen.

Het te veilen stuk basketbalvloer bevat de handtekening van Bryant. Deze zette de basketballer op het getal 8. Ter ere van Bryants laatste wedstrijd stonden zijn rugnummers 8 en 24 aan beide kanten van het veld.

Op 13 april 2016 speelde Bryant zijn 1.346e en laatste wedstrijd voor Los Angeles Lakers in het Staples Center in diezelfde stad. De vijfvoudig kampioen in de Amerikaanse profcompetitie NBA scoorde in zijn afscheidswedstrijd zestig punten.

Bryant kwam in januari samen met een van zijn dochters en zeven andere inzittenden om het leven bij een helikopterongeluk in Calabasas. Dinsdag hernoemde de gemeenteraad van Los Angeles Figueroa Street tot Kobe Bryant Boulevard, naar de speler die twintig seizoenen uitkwam voor de Lakers.

Het te veilen stuk basketbalvloer met de handtekening van Kobe Bryant. (Foto: Heritage Auctions)