Veilinghuis Sotheby's houdt op 15 september de eerste veiling waarin de hiphopcultuur centraal staat. Naast de kroon van rapper Notorious B.I.G. (1972-1997) gaan onder meer liefdesbrieven van diens collega Tupac Shakur (1971-1996) onder de hamer.

De kroon van Notorious B.I.G. heeft een verwachte opbrengst van minimaal 200.000 dollar (ongeveer 180.000 euro). De waarde van de 22 liefdesbrieven die Shakur op zestienjarige leeftijd schreef aan zijn schoolvriendin Kathy Loy wordt geschat op minimaal 60.000 dollar (ongeveer 54.000 euro).

Op 15 september gaan ruim 120 hiphopitems onder de hamer bij Sotheby's. De veiling is met medewerking van Monica Lynch, die als voormalig directeur van het in 1998 ter ziele gegane muzieklabel Tommy Boy Records meehielp aan de opkomst van onder anderen de hiphopartiesten Afrika Bambaataa & Soulsonic Force, Queen Latifah, De La Soul en Naughty by Nature.

"Sinds de opkomst in de New Yorkse wijk de Bronx in de jaren zeventig is hiphop een wereldwijde culturele stroming geworden, met grote invloed op muziek, mode, design, kunst, film, taal en meer", aldus Cassandra Hatton, vicepresident van Sotheby's. De senior specialist van de boeken- en manuscriptenafdeling van het veilinghuis prijst de speciale hiphopgerelateerde veiling aan als "een viering van de beginperiode van die invloed".