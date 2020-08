Marieke Lucas Rijneveld heeft woensdag de International Booker Prize gewonnen met het boek De avond is ongemak. De 29-jarige auteur was als derde Nederlander genomineerd voor de prestigieuze internationale boekenprijs en is nu de eerste Nederlander die de prijs wint.

"Het is een enorme eer om de International Booker Prize 2020 te ontvangen, ik kan niet anders zeggen dan dat ik zo trots ben als een koe met zeven uiers", luidt de reactie van Rijneveld, die tevens de jongste winnaar van de prijs ooit is.

De International Booker Prize, die met een geldbedrag van 50.000 pond (57.000 euro) gepaard gaat, gaat jaarlijks naar een vertaalde roman die in het Verenigd Koninkrijk en Ierland is verschenen.

Rijnevelds boek werd aan 21 landen verkocht en verschijnt in het Engels onder de titel The Discomfort of Evening. De auteur heeft de prijs samen met vertaler Michele Hutchison gewonnen.

Boek stond op de longlist van de Libris Literatuur Prijs

De avond is ongemak, in Nederland verschenen in januari 2018, gaat over een gereformeerd boerengezin dat hun zoon verliest bij een ongeluk. Het verhaal wordt verteld door de ogen van de tienjarige Jas, die ziet hoe haar familie wordt lamgelegd door verdriet. Het boek stond eerder al op de longlist van de Libris Literatuur Prijs van 2019.

De overige genomineerden waren The Enlightenment of the Greengage Tree uit Iran, The Adventures of China Iron uit Argentinië, Tyll uit Duitsland, Hurricane Season uit Mexico en het Japanse The Memory Police.

Tommy Wieringa drong in 2019 met De dood van Murat Idrissi door tot de longlist van de International Booker Prize. In 2007 werd Harry Mulisch genomineerd vanwege zijn oeuvre. De avond is ongemak is het eerste Nederlandse werk dat op de shortlist terechtkwam. Rijneveld laat daarmee onder anderen de Franse veteraan Michel Houellebecq achter zich.

Rijneveld debuteerde in 2015

Rijneveld debuteerde in 2015 met de dichtbundel Kalfsvlies, die werd bekroond met de C. Buddingh'-prijs voor het beste poëziedebuut.

In januari 2019 verscheen Rijnevelds tweede dichtbundel Fantoommerrie, die werd genomineerd voor de Herman de Coninckprijs 2020 en werd bekroond met de Ida Gerhardt Poëzieprijs 2020.