TINA, de musical over het leven van zangeres Tina Turner, komt weer terug naar het Beatrix Theater in Utrecht. De eerste voorstelling wordt op 1 november gespeeld, meldt producent Stage Entertainment woensdag.

De musical ging afgelopen februari in première, maar door de uitbraak van COVID-19 werden de voorstellingen in maart alweer gestaakt.

De repetities voor de voorstellingen beginnen in september en de eerste voorstelling wordt op 1 november gespeeld. Op 8 november zal TINA voor een tweede keer officieel in première gaan.

De afgelopen maanden is gekeken naar manieren waarop de voorstellingen ondanks de coronamaatregelen toch plaats kunnen vinden. Volgens Stage Entertainment zijn er bijvoorbeeld maximaal 450 plaatsen per voorstelling beschikbaar in het Utrechtse theater en zullen bezoekers via speciale ingangen het gebouw betreden.