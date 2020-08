Harrie Jekkers heeft zijn elleboog verbrijzeld bij een ongeval en is daardoor genoodzaakt zijn komende shows af te zeggen. Het is de bedoeling dat hij in oktober weer op het podium staat, bevestigt zijn management aan NU.nl na berichtgeving van verschillende Nederlandse media.

De 69-jarige Jekkers is dinsdag ontslagen uit het ziekenhuis en zal in september nog moeten herstellen.

De Haagse komiek zou de komende tijd zijn soloshow Achter de duinen in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag spelen. Dat kan nu pas weer in oktober.

In Achter de duinen vertelt Jekkers middels liedjes en conferences over zijn Haagse jeugd. Hij speelt de shows sinds 2018 op zondagmiddagen en het is zijn eerste soloshow in 23 jaar.

Hij treedt hiermee in de voetsporen van Paul van Vliet, die ruim zes jaar lang op zondagmiddagen een soortgelijke voorstelling speelde in de schouwburg.