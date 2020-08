Roué Verveer komt met zijn 'coronaproof' tour naar de Ziggo Dome. De cabaretier staat op 17 oktober twee keer in de Amsterdamse zaal.

Verveer is in het afgelopen jaar door Nederland getrokken met zijn volledig Surinaams gesproken comedyshow; zo stond hij in onder meer AFAS Live. Sinds maart heeft hij als gevolg van de coronacrisis echter niet meer in het theater gestaan.

Daarom keert hij nu terug met een 'coronaproof' show: Covid-A-Tori. In die show maken diverse bekende Nederlanders hun opwachting, onder wie Kenny B en Jörgen Raymann.

De originele theatertour van Verveer, Zo Goed Als Nieuw, werd afgezegd vanwege de coronacrisis. Zodoende kwam de komiek op het idee om met een Surinaamse coronashow te komen.

Het is de eerste keer dat Verveer alleen in de Ziggo Dome staat. Eerder was hij er wel samen met Jandino Asporaat, Guido Weijers en Philippe Geubels te zien in de show Gabbers.