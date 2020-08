De uitreiking van de Tony Awards, de belangrijkste prijzen voor Broadway-producties, worden toch dit jaar uitgereikt. De prijsuitreiking zal in de herfst virtueel plaatsvinden, meldt de organisatie vrijdag op de website.

"Hoewel ongekende gebeurtenissen het Broadway-seizoen 2019-2020 kort maakten, was het een jaar vol buitengewoon werk dat erkenning verdient", aldus Charlotte St. Martin, directeur van de Broadway League en Heather Hitchens, directeur van de American Theatre Wing, in een gezamenlijke verklaring.

"We zijn heel blij dat we niet alleen een manier hebben gevonden om de ongelooflijke prestaties van onze artiesten dit seizoen naar behoren te vieren, maar ook dat we de hele theatergemeenschap kunnen verheffen en de wereld kunnen laten zien wat onze Broadway-familie zo speciaal maakt in deze moeilijke tijd. De show moet doorgaan, wat er ook gebeurt - en dat zal ook gebeuren."

Nog niet bekend waar potentiële nominaties aan moeten voldoen

Er is nog geen specifieke datum bekendgemaakt waarop de uitreiking wordt gehouden. Ook heeft de organisatie nog niet meegedeeld aan welke kwalificaties genomineerden moeten voldoen.

De ceremonie van dit jaar stond oorspronkelijk gepland op 7 juni. Op 25 maart (ongeveer twee weken nadat Broadway-producties werden stilgelegd) maakte de organisatie achter de Tony Awards bekend dat de prijsuitreiking van dit jaar voor onbepaalde tijd werd uitgesteld.

Op het moment van de sluiting van Broadway waren zestien shows die gepland stonden voor het theaterseizoen 2019-2020 nog niet officieel geopend (de periode om in aanmerking te komen zou op 23 april eindigen); de helft daarvan had nog geen enkele voorvertoning gespeeld.