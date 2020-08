Eva Jinek werkt aan een eigen boek. De journaliste en presentatrice interviewt bekende en onbekende Nederlanders voor een interviewbundel, vertelt ze in gesprek met NU.nl.

Welk onderwerp de interviews hebben wil Jinek nog niet vertellen, maar het idee voor het boek ontstond jaren terug al: de presentatrice was destijds 8,5 maand zwanger van zoon Pax, die op 7 september van dit jaar zijn tweede verjaardag viert.

"Het is heerlijk om te doen, een interview voor televisie is echt heel anders. Voor iemand die gewend is aan twaalf, maximaal achttien minuten te kunnen besteden aan iemand, is het een soort oase ineens twee uur met iemand te kunnen zitten. Als mensen willen meanderen over een heel ander onderwerp, kan ik ook zeggen: ja joh, doe maar! Niks puntig en snedig formuleren, gewoon zeggen dat je nog een beetje van het een of het ander wil."

De interviews voor het boek vonden overdag plaats, waarna ze 's avonds weer klaarzat voor opnames van haar talkshow. "Ik deed overdag deze interviews en 's avonds de talkshow. Ik heb het allemaal opgenomen, maar nog niet uitgewerkt. Begin er maar niet over, het is heel intens."

Wanneer het boek uitkomt, is nog niet bekend.