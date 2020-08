Actrice en activist Sharon Stone laat haar levensverhaal vastleggen, meldt NBC. Het boek The Beauty of Living Twice moet in maart 2021 uitkomen.

In een verklaring, ingezien door NBC, zegt de 62-jarige Stone dat ze "geleerd heeft het onvergeeflijke te kunnen vergeven". Door haar verhaal te delen hoopt ze lezers te inspireren hetzelfde te doen.

Volgens de schrijver, Alfred A. Knopf, denkt Stone in het boek aan alles terug, "van haar pijnlijke jeugd in Pennsylvania tot films als de erotische thriller Basic Instinct en Martin Scorsese's gangsterepos Casino" waarvoor ze een Academy Award-nominatie en een Golden Globe ontving. The Beauty of Living Twice zal ook gaan over Stones twee huwelijken, haar bijna fatale hersenbloeding in 2001 en haar humanitaire werk ten behoeve van aidsonderzoek en andere goede doelen.

"De Stone op deze pagina's weerspiegelt de Stone die haar hele carrière de krantenkoppen haalde: ze is moedig, eerlijk en openhartig", aldus Knopf. Dit is ze volgens hem ook over "het trauma en geweld dat ze als kind heeft doorstaan". Daarnaast zou Stone vertellen over hoe ze dezelfde soort trauma's meemaakte tijdens haar carrière als actrice.