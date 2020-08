Art Rooijakkers zal dit najaar het boek De Eeuw van mijn Dochters uitbrengen met Uitgeverij Thomas Rap. In het boek over de toekomst van zijn dochters zullen de wekelijkse columns die hij een jaar lang schreef voor Het Parool gebundeld worden.

De 43-jarige presentator deelt het nieuws via Instagram. In de columnserie Eeuw van mijn Dochters legde hij elke week een concrete vraag over de nabije toekomst voor aan wetenschappers en deskundigen. "Gaan mijn dochters de ruimte in? Spreken ze nog Nederlands? Verdwijnt ons land in de Noordzee?"

Al na een paar weken na het uitbrengen van Rooijakkers' eerste column zei Ronald Ockhuysen, hoofdredacteur van Het Parool, tegen hem dat er verzoeken zouden komen om de columns gebundeld uit te brengen. "Ook al wist ik niet dat voorspellende gaven tot een takenpakket van een gemiddelde hoofdredacteur behoren; hij had gelijk."

Eind vorig jaar tekende de presentator een contract bij uitgeverij Thomas Rap en startte hij vol goede moed aan het boek. "Een bundel waarin de columns, niet gehinderd door de beperkte ruimte van een krantenpagina, flink zijn uitgebreid, vernieuwd en aangevuld. En waarin ik in een stuk of vijftig hoofdstukken, waaronder een aantal splinternieuwe, de eeuw van mijn dochters in kaart probeer te brengen."

Het schrijfproces verliep niet geheel vlekkeloos. "Ik zal eerlijk zijn, tijdens de intelligente lockdown raakte ik ontmoedigd. Hoe kun je schrijven over de toekomst wanneer er alleen het heden is? "

De presentator heeft samen met zijn vriendin Andrea Pleijte twee dochters: tweeling Puk en Keesje van drie jaar oud.