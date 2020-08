De eerste dates, de ruzie met William en een in scène gezette ontvoering: in Finding Freedom, de langverwachte biografie over prins Harry en Meghan Markle, doen bekenden van het koppel flink wat privédetails over hen uit de doeken. NU.nl zet er een aantal op een rij.

Derde date was in Afrika

Het koppel leerde elkaar kennen in de zomer van 2016. De eerste twee dates vonden kort na elkaar plaats in Londen en al na hun tweede afspraakje wist Harry dat hij in de actrice de 'ware' gevonden had. In de tussentijd communiceerden de twee veel via WhatsApp - vooral de spookemoji zou Harry volop gebruiken, zo vertellen bekenden van het stel aan biografen Omid Scobie en Carolyn Durand.

Voor de derde date, die zes weken later was gepland, pakte de prins het groter aan. Markle was intussen weer naar de Verenigde Staten gevlogen en werd door Harry gevraagd om weer naar Engeland te komen. Daar werd ze verrast met een trip naar Botswana, waar ze naartoe vlogen met een privévliegtuig.

Wie hoopt op spannende onthullingen over de aanleiding van de breuk tussen het koppel en het koningshuis, wordt helaas teleurgesteld, vertelt RTL-correspondent Anne Saenen. "Het boek staat vol met kleine details over hun leven - tot aan het emojigebruik van Harry toe - maar het grotere geheel ontbreekt een beetje. Hoe hun leven er echt uitzag en wat de strubbelingen binnen de paleismuren geweest zijn, komt er niet geheel uit. Dat is een beetje een tegenvaller, maar er staan veel privédetails in die ongetwijfeld op de waarheid gebaseerd zijn."

Relatie verstoorde band met William

Toen hun relatie nog pril was, maakte prins William zich zorgen om zijn jongere broer. "Neem zo veel tijd als je nodig hebt om dit meisje te leren kennen", zou hij hem hebben gezegd. Volgens de ingewijden viel dit niet in goede aarde bij Harry, die de woorden 'dit meisje' minachtend zou hebben gevonden. Daarna zou hun relatie bekoeld zijn en spraken de twee broers weinig meer met elkaar.

Daarnaast zou Harry meerdere vriendschappen hebben verbroken omdat ze zijn relatie met Markle niet accepteerden. Nadat een vriend van hem neerbuigende dingen over de Hollywoodcarrière van de actrice zei, besloot de prins een punt te zetten achter de vriendschap.

Hoewel eerst onduidelijk was of Harry en Meghan hebben meegewerkt aan de biografie, is inmiddels bevestigd dat dit niet het geval is. "Ze zullen er ook geen toestemming voor hebben gegeven", zegt Saenen, die uitlegt dat onder anderen oud-medewerkers hun verhaal hebben gedeeld met de biografen. "Ze kunnen het niet tegenhouden, maar zullen er niet blij mee zijn."

De verboden ketting van Meghan

Toen ze nog maar kort verkering hadden, kocht Markle een gouden ketting met daarop de initialen H en M. Dat bleef niet onopgemerkt bij de paparazzi en de ketting kwam ook Kensington Palace onder ogen.

Kort daarop kreeg de (toen nog) actrice een telefoontje van het koningshuis: of ze het sieraad niet meer wilde dragen, want het zou alleen maar de aandacht van de pers aanwakkeren. In het boek is te lezen dat Markle zich gefrustreerd voelde door het verzoek en dat ze het ervoer als een "surrealistische ervaring".

278 Hierom ergeren Britse royals zich aan nieuw boek Harry en Meghan

De nepontvoering

Nadat de prins en de actrice zich met elkaar verloofden, moest ze diverse trainingen volgen om zich voor te bereiden op een leven als Britse royal. Die bestonden uit allerlei dingen: zo leerde Markle hoe ze zich moet gedragen tegenover andere leden van het Britse koningshuis, maar ook hoe ze elegant de auto uit kan stappen wanneer ze een kokerrok draagt.

Ook volgde ze een tweedaagse training van de SAS, de Britse Special Forces-eenheid die elk lid van het koningshuis voorbereidt op gevaarlijke situaties. Markle werd hierbij 'ontvoerd' door een 'terrorist', vastgebonden op de achterbank van een auto en vervolgens 'gered' door agenten. Allemaal om haar voor te bereiden op een situatie waarin iets dergelijks daadwerkelijk zou plaatsvinden.

Band met Elizabeth nog altijd hecht

Hoewel Harry in 2019 liet weten zijn taken als Britse royal neer te leggen, is zijn band met zijn oma nog goed. Ze zou volgens bronnen "verrast en ook verwoest" zijn geweest door het nieuws, maar waardeerde het dat Harry en Markle haar hierover informeerden voordat ze hun besluit met het grote publiek deelden.

"De koningin is nog steeds een van de belangrijkste vrouwen in Harry's leven", weten de ingewijden. In maart zouden ze nog samen hebben geluncht, waarbij Elizabeth Harry op het hart zou hebben gedrukt "dat ze hem altijd steunt, wat hij ook besluit te doen".