De Marokkaans-Nederlandse auteur Naima El Bezaz, onder meer bekend van de autobiografische roman Vinexvrouwen, is op 46-jarige leeftijd overleden.

Het nieuws werd door schrijver Abdelkader Benali bekendgemaakt op Twitter.

El Bezaz debuteerde in 1995 met De weg naar het noorden. Met de roman Vinexvrouwen brak ze door bij het grote publiek. Het vervolg op deze bestseller, Méér vinexvrouwen, kwam twee jaar later uit. Haar laatste roman verscheen in 2013. In het jaar daarop maakte ze bekend een overstap te maken van uitgeverij Querido naar Lebowski.

In interviews sprak ze meermaals over haar depressies en de bedreigingen die ze ontving naar aanleiding van Vinexvrouwen, waarin ze verslag deed van haar leven in een nieuwbouwwijk in Zaandam.

El Bezaz maakte volgens de NOS zelf een einde aan haar leven. Ze was getrouwd en had twee dochters.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).