De tuinen van Windsor Castle, dat eigendom is van de Britse koninklijke familie, zijn vanaf zaterdag toegankelijk voor het publiek. Sinds de jaren zeventig is de plek niet meer te bezichtigen.

De tuin is in de jaren twintig van de negentiende eeuw ontworpen door koning George IV, die destijds woonachtig was in Windsor Castle. De tuin werd aangelegd aan de oostkant van het kasteel.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd de tuin gebruikt voor het verbouwen van diverse groentes die waren bestemd voor soldaten. Koningin Elizabeth en haar zus Margaret hielpen hierbij en daarom heeft de plek "grote emotionele waarde" voor de koningin van Engeland, zegt de toezichthouder van de tuin aan Sky News. De twee zussen hadden ieder een eigen stuk in de tuin waar ze groenten als tomaten, maïs en boontjes verbouwden.

Prins Philip richtte de tuin in 1971 opnieuw in, met veel bloemenperken en een bronzen fontein in het midden. Kort daarna was de tuin niet meer toegankelijk voor het publiek.

Daar komt vanaf zaterdag 8 augustus verandering in. Het publiek kan in de tuin onder meer 3.500 rozenstruiken bewonderen, die in een geometrisch patroon rond de fontein zijn geplant.

Windsor Castle is het grootste nog bewoonde kasteel ter wereld. Het werd in 1070 gebouwd in opdracht van Willem de Veroveraar en wordt door de Britse koninklijke familie gebruikt als tweede woning. Er vonden diverse historische gebeurtenissen plaats, waaronder het huwelijk van prins Charles met Camilla Parker Bowles en het huwelijk van prins Harry met Meghan Markle.