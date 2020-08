De Musical Sing-a-Long vindt dit jaar plaats op een andere locatie en met minder publiek. Bij de vijftiende editie van het jaarlijkse evenement mogen wegens het coronavirus honderd mensen aanwezig zijn, laat AVROTROS weten aan NU.nl.

Met honderd mensen kan de 1,5 meter afstand worden gehandhaafd. Er wordt nog gekeken of mensen kunnen en mogen meezingen met de musicalnummers die er op zondag 30 augustus op het podium worden gebracht. Meezingen in groepsverband is momenteel verboden, omdat het coronavirus zo mogelijk makkelijker wordt verspreid.

Ook de locatie van de Musical Sing-a-Long is gewijzigd: in plaats van in Amsterdam vindt het evenement nu plaats in het openluchttheater in Soest. "Er is gekozen voor een intieme en sfeervolle setting", aldus de woordvoerder van AVROTROS.

Frits Sissing en Romy Monteiro presenteren het evenement, waarin wordt teruggeblikt op de hoogtepunten van de afgelopen vijftien jaar maar ook wordt vooruitgekeken op het nieuwe musicalseizoen. Er worden liedjes gezongen uit onder meer Belle en het Beest, Soldaat van Oranje, Kruimeltje en Saturday Night Fever. De optredens worden bijgestaan door een live orkest en het koor van Dutch Event Choir.

De Musical Sing-a-Long is zondag 30 augustus om 20.25 uur te zien bij AVROTROS op NPO1.