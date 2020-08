Cabaretduo's Plien & Bianca en Veldhuis & Kemper keren terug in de theaters. En nu dan? van Plien & Bianca kwam vanwege de coronacrisis vervroegd ten einde en gaat vanaf eind september in reprise.

Veldhuis & Kemper noemen hun nieuwe show Zonder Meer, die vanaf deze woensdag te zien is, een "tussenprogramma". De twee geven een maand lang twee voorstellingen per dag in openluchttheater Caprera Bloemendaal.

"We zijn met z'n allen wel toe aan wat lachen, luisteren en meezingen", zegt het duo in een reactie. "Al is het in je elleboog."

Plien & Bianca beginnen hun reprise in Zwolle en gaan daarna onder meer naar Amsterdam, Utrecht en Den Haag.