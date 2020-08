De 76-jarige choreograaf, danser en acteur Barrie Stevens zal komende winter alsnog in de theaters staan met zijn eerste solovoorstelling. Hij zit in 2020 zestig jaar in het vak en vertelt in I'm an artist zijn levensverhaal.

De in Londen geboren Stevens verhuisde op achttienjarige leeftijd naar Amsterdam en maakte in de jaren zestig zijn debuut op televisie in Ja zuster, nee zuster. Daarnaast speelde hij in Ti-Ta Tovenaar en was hij als danser en choreograaf betrokken bij musicals als Footloose en Grease.

Stevens maakte in 2018 een terugkeer op televisie in het programma Beter Laat Dan Nooit. Recentelijk speelde hij een rol in Goede Tijden, Slechte Tijden en haalde hij de finale van Dancing with the Stars.

Eind vorig jaar zou de choreograaf al op het podium staan met zijn voorstelling The Show Must Go On. Zijn management liet destijds weten dat de productie hiervan niet op tijd rond kon komen. De tournee werd daarom afgelast.