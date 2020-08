LeBron James brengt op 11 augustus zijn eerste kinderboek uit. De 35-jarige basketballer en vader van drie kinderen baseerde I Promise op een gedicht dat hij eerder schreef, meldt TMZ.

Het boek bevat motiverende en rijmende teksten. De titel is geïnspireerd op de gelijknamige I Promise-school voor jongeren met leerproblemen, die de basketballer in 2018 met zijn stichting opende in de Amerikaanse staat Ohio.

Het boek telt veertig pagina's en is geïllustreerd door Nina Mata, die eerder het kinderboek van turnster Laurie Hernandez van illustraties voorzag.

"Boeken kunnen mensen onderwijzen, inspireren en bij elkaar brengen", zegt de zestienvoudig NBA All-Star over zijn nieuwste project. "Daarom betekenen deze boeken, en de mogelijkheid om kinderen en ouders samen te laten lezen, heel veel voor mij."

Er verschijnt ook een audioboek van I Promise, dat wordt voorgelezen door James' moeder Gloria James. Tevens werkt de speler van Los Angeles Lakers aan een boek voor oudere kinderen, dat naar verwachting in 2021 verschijnt.