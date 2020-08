Schrijver Stephen King brengt in maart een nieuw boek uit, getiteld Later. Het wordt volgens King opnieuw een spannend boek.

Volgens entertainmentsite EW draait het verhaal om de persoon Jamie Conklin, die opgroeit met zijn alleenstaande moeder en haar minnaar, een politiedetective.

"Later gaat over het opgroeien als kind en daarbij geconfronteerd worden met je demonen - of die nou metaforisch zijn (zoals vaker het geval is bij Kings verhalen) of echt", zegt Charles Ardai van uitgeverij Hard Case Crime in een verklaring.

Meer details over het boek zijn vooralsnog niet vrijgegeven.

Het wordt voor King (72) de derde keer dat hij een misdaadboek uitbrengt bij Hard Case Crime. Eerder publiceerde hij The Colorado Kid (2005) en Joyland (2013) bij de uitgeverij.