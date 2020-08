Nadat er in 2008 een ruwe versie van enkele hoofdstukken van Midnight Sun uitlekte, durfde Stephenie Meyer lange tijd niet verder te werken aan haar nieuwe boek, dat draait om Twilight-personage Edward. De Amerikaanse vreesde dat het weer zou gebeuren en dat anderen mee konden lezen.

In 2008, toen Meyer ook nog werkte aan de inmiddels verfilmde Twilight-boeken, verschenen er per abuis enkele hoofdstukken van Midnight Sun op internet. De auteur weet nog niet steeds niet hoe dit kon gebeuren.

"Volgens mij zaten er geen slechte bedoelingen achter", zegt Meyer in gesprek met The New York Times. "Ik denk dat de mensen die ik heb gevraagd het door te lezen er kopietjes van hebben gemaakt. Maar ik vond het een veel enger idee dat mensen blijkbaar bestanden van mijn computer konden bekijken."

Het weerhield Meyer ervan om verder te werken aan het boek, dat 4 augustus in Nederland verschijnt. "Maar daarnaast was het ook een ontzettend moeilijk boek om te schrijven", gaat Meyer verder. "Bij sommige van mijn boeken ging het vanzelf. Dan is het enorm leuk om te schrijven. Hierbij worstelde ik met elk woord."

Midnight Sun vertelt het verhaal van het populaire Twilight vanuit het perspectief van de liefdesinteresse van de hoofdpersoon. Twilight gaat over een tienermeisje, Bella Swan, dat verliefd wordt op Edward Cullen, een vampier die al sinds september 1918 niet meer fysiek ouder wordt dan zeventien jaar.

Meyer is niet van plan om de andere drie delen uit de succesvolle en verfilmde boekenreeks ook vanuit Edwards ogen op papier te zetten. "Het schrijven van dit boek was niet heel fijn. En ik denk dat het al een goede kijk geeft hoe het is om Edward te zijn", besluit de schrijfster.

Meyer debuteerde in 2005 op 32-jarige leeftijd met Twilight. Hierna schreef ze nog drie vervolgen. Robert Pattinson en Kristen Stewart spelen de rollen van Edward en Bella in de vijf films.