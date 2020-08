René van Kooten en Brigitte Heitzer, die samen te zien waren in de musicals Evita en All Shook Up, touren in september en oktober samen langs de Nederlandse theaters. In Brigitte Heitzer en René van Kooten - Doen het samen zingen de acteurs bekende musicalnummers, maar ook liedjes van onder meer The Police en Toon Hermans.

Geen enkele voorstelling zal hetzelfde verlopen, vertelt Heitzer, die doorbrak met haar hoofdrol in Evita. "We zijn in de voorstelling ook benieuwd naar verhalen van het publiek en doen aan verzoeknummers. Op deze manier maken we de avond samen met het publiek en is elke avond uniek."

Van Kooten verheugt zich om weer op het toneel te staan. "Dat ik dat dan mag doen met een eigen voorstelling samen met mijn beste vriendinnetje Brigitte, is de kers op de taart."

Kaarten voor hun voorstelling zijn inmiddels te koop.