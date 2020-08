Arjen Lubach brengt op 19 augustus een boek uit over zijn eigen leven. In Stoorzender schrijft de presentator en komiek over onder meer Zondag met Lubach, de liefde en televisie.

"In Stoorzender komt alles samen: stukken over mijn jeugd en over de wereld van nu, komische anekdotes, maar ook persoonlijker verhalen over de liefde, ouder worden en het leven als zodanig", zegt Lubach over zijn vijfde boek, dat wordt uitgegeven bij Podium.

"Het boek beslaat de laatste twintig maanden voor mijn veertigste verjaardag, afgelopen oktober."

Eerder bracht Lubach onder meer de thrillers Magnus en IV uit.