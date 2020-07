Fien Vermeulen (29) kondigt vrijdag de komst aan van haar schrijfdebuut. De radio-dj, die op haar 21e lymfeklierkanker kreeg, brengt in september haar boek Het regent zonnestralen uit.

Vermeulen deelt het nieuws op Instagram bij een foto van de covershoot van het boek, die vrijdagochtend plaatsvond. "Bijna zeven jaar heb ik erover gedaan om eraan te gaan beginnen, maar wat ben ik blij dat ik het gedaan heb", aldus de Qmusic-dj.

"Ik ben zó benieuwd wat jullie er van vinden, het liefst zou ik 'm aan jullie allemaal komen voorlezen", gaat ze verder. "Bijzonder is, dat de foto gemaakt is door dezelfde fotograaf die mijn kale bolletje al die jaren geleden heeft gekiekt. Mooie ronde cirkel."

Vermeulen bewerkte begin dit jaar het nummer Het regent zonnestralen van Acda en de Munnik tot een hiphopnummer voor het programma Hiphop Stars. Kort nadat de radiopresentator haar versie van het liedje had laten horen, bleek haar moeder kanker te hebben.

"Ik heb me zo verschrikkelijk eenzaam gevoeld toen ik ziek was", vertelde de presentator destijds in gesprek met NU.nl. "Dat gevoel kun je door kanker krijgen, maar ook als je iemand verliest of iets anders naars meemaakt."