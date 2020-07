Het muzikale cabaretduo Yentl en de Boer treedt in augustus voor het eerst op in Carré. Met Kampvuursessies laten de cabaretières zowel oude als nieuwe nummers horen, schrijven ze op de website van Bos Theaterproducties.

Yentl Schieman en Christine de Boer zouden oorspronkelijk dit seizoen zijn gestart met hun nieuwe voorstelling Lacrimosa, maar deze moest vanwege het coronavirus worden uitgesteld. De eerste try-outs voor die show gaan eind oktober van start.

Tot die tijd is Kampvuursessies in vijf verschillende theaters te zien, waarvan Carré de eerste is. De kaartverkoop start op zaterdag 1 augustus om 10.00 uur via de website van het Amsterdamse theater.

In september en oktober treden Yentl en de Boer met Kampvuursessies nog op in Apeldoorn, Enschede, Groningen en Rotterdam.