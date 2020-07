Na 34 jaar komt er voorlopig een einde aan de langlopende West End-musical The Phantom of the Opera, zo werd dinsdag bekend. De Nederlandse Britt Lenting, die in de productie de rol van Carlotta speelt, blijft hoop houden dat de productie terugkeert. "Ik ben nog niet klaar om afscheid te nemen van het toneel."

Lenting hoorde het nieuws, net als de rest van de wereld, woensdag. "Het is hartverscheurend om zulk nieuws te ontvangen. The Phantom speelt al 34 jaar met succes, was altijd uitverkocht. Wat Cameron Mackintosh al zei: het erfgoed van cultuur gaat kapot als we niet geholpen worden."

Volgens producent Mackintosh keert The Phantom of the Opera pas terug op het toneel op het moment dat er geen afstand meer hoeft te worden gehouden in de Engelse theaters. In zijn ogen betekent de regelgeving van de Britse overheid een "artistiek en commercieel faillissement".

Kort nadat NU.nl met Lenting belde, werd duidelijk dat de voorstelling toch niet definitief van West End verdwijnt. Voordat de coronapandemie uitbrak waren er al plannen om de voorstelling tijdelijk stil te zetten en deze te evalueren, omdat The Phantom al 34 jaar in min of meer dezelfde vorm op het podium wordt gebracht. Er is besloten om dat moment te vervroegen, nu de theaters in Engeland niet open mogen - anders zou dit pas na een paar jaar zijn.

Desalniettemin tast de theaterwereld nog altijd in het duister wanneer zij weer open mogen. In tegenstelling tot Nederland, waar publiek wel weer aanwezig mag zijn zolang zij 1,5 meter afstand kunnen houden, zijn de deuren op West End vooralsnog gesloten.

"Ze hebben van de week een proef gedaan en gekeken hoe het zou zijn om op te treden voor een publiek dat afstand houdt van elkaar", vertelt Lenting. "Maar dan verliest het theater toch een beetje zijn magie."

Ook achter de schermen is er volgens de actrice lastig afstand te houden. "We hebben een cast van 37 man en backstage is er weinig ruimte. Daarnaast werk je dicht op elkaar, met mensen die je helpen met kostuums en pruiken."

Britt Lenting als Carlotta Guidicelli. (foto: Manuel Harlan)

'Blijf hoop houden dat ik terugkom'

Lenting speelt sinds september vorig jaar de rol van operazangeres Carlotta, een van de hoofdrollen in de productie. "We zijn van zes dagen en acht shows in de week naar plotseling niets gegaan. We hebben natuurlijk ook geen afscheid kunnen nemen en wisten destijds niet dat we de laatste show speelden. Dat is een heel grote verandering en in het begin was het moeilijk om daaraan te wennen, je voelt je down. Nu ben ik op een punt dat ik de omstandigheden accepteer, in plaats van ertegen te vechten."

De musicalactrice spendeert haar tijd nu onder meer aan zelfontwikkeling, contact met vrienden en (online) optredens. "Ik ben naar Portugal geweest voor een social distance-musicalconcert, dat was in deze tijd wel een cadeautje. Verder zorg ik dat ik fit blijf en geniet van de kleinere dingen."

Collega Renee van Wegberg liet eerder weten zich om te willen scholen, omdat fulltime spelen er voorlopig niet in zit. Lenting heeft dergelijke plannen niet. "In deze tijd waarin sommige deuren sluiten, is het logisch om naar andere dingen te kijken. Maar ik ben nog niet klaar om afscheid te nemen van het toneel. Ik blijf hoop houden dat ik terugkom, op wat voor manier dan ook."

Volgens Lenting is het heel belangrijk dat de producties in West End weer kunnen worden opgestart. "De economie van Londen draait om West End. Toeristen komen hiervoor naar de stad, dus als zij er niet zijn heeft dat ook gevolgen voor restaurants, winkels, hotels. Cultuur is zo belangrijk in het leven van een mens, het is ondenkbaar dat dat verdwijnt."