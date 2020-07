Schrijver Maarten Biesheuvel is op 81-jarige leeftijd overleden, meldt de Volkskrant. Hij maakte onder meer naam met zijn verhalenbundel In de bovenkooi, waarmee hij zijn debuut maakte in 1972.

Biesheuvel, die manisch-depressief was, werd in 1939 geboren in Schiedam in een gezin met vijf kinderen. Vorig jaar eerde hij zijn geboorteplek nog met de bundel Een Schiedamse jongen, dat uiteindelijk zijn laatste werk zou worden. Ook werken als Slechte mensen (1973), De verpletterende werkelijkheid (1979) en Reis door mijn kamer (1984) kwamen van zijn hand.

In zijn jeugd werd Biesheuvel van de middelbare school gestuurd, maar later ging hij wel rechten studeren in Leiden - hoewel hij die studie niet afmaakte - en schreef hij voor het Leids Universiteits Blad. Zijn debuut In de bovenkooi was een van de succesvolste debuten in de Nederlandse literatuur na de Tweede Wereldoorlog.

Biesheuvel schreef bijna uitsluitend korte verhalen en gebruikte zijn eigen leven als inspiratiebron. Zo kwamen zijn gereformeerde opvoeding, zijn leven als scheepsjongen en zijn vrouw en huisdieren terug in zijn werken. Hij trouwde in 1979 met Eva Gütlich en was ruim zestig jaar met haar samen, tot aan haar dood eind 2018. Ze overleed in november van dat jaar aan de gevolgen van een hersenbloeding.

De auteur kreeg in 2007 de PC Hooftprijs. "Met een stapel van meer dan een dozijn prachtige verhalenbundels, in de afgelopen decennia verschenen onder de naam J. M. A. Biesheuvel, durft de jury (...) wel te concluderen dat de schrijver Jacobus Martinus Arend Biesheuvel bestaat", zo valt dat jaar te lezen in het juryrapport.

"Sterker nog: de jury is uitzonderlijk verheugd dat hij bestaat. Met zijn verhalen, die het autobiografische en het fantastische op een zo wonderbaarlijke manier met elkaar vermengen, heeft hij een unieke en onverwisselbare bijdrage geleverd aan de Nederlandse literatuur."