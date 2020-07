De musical Soldaat van Oranje is vanaf 2 september weer te zien in de TheaterHangaar in Katwijk, meldt productiebedrijf NEW Productions donderdag. De voorstelling was al ruim 9,5 jaar te zien in Nederland, maar dat record werd in maart plotseling onderbroken door de coronacrisis.

De meeste musicals in Nederland draaien één seizoen of hoogstens enkele jaren.

De ruim 70.000 mensen die een kaartje in bezit hebben voor een voorstelling die was geannuleerd, kunnen van 5 tot 9 augustus hun tickets of vouchers inwisselen voor een toegangsbewijs op een nieuwe datum. Vanaf 10 augustus begint de reguliere kaartverkoop.

Bij de voorstellingen van Soldaat van Oranje zullen vanwege de coronamaatregelen maximaal 30 procent van de stoelen bezet zijn. De Katwijkse zaal telt in totaal 1.103 stoelen. Ook de cast en crew van de musical, 150 mensen in totaal, zullen zich houden aan de geldende regels rondom het coronavirus.

De première van Soldaat van Oranje was op 30 oktober 2010. Vanwege de coronacrisis is de viering van het tienjarig jubileum van de musical uitgesteld van oktober naar een nog onbekende datum.