Matthew McConaughy brengt zijn memoires uit op 20 oktober, meldt hij woensdagavond op Twitter. De acteur zegt twee jaar te hebben gewerkt aan Greenlights.

"Ik raapte al mijn moed bijeen om te zien wat ik kreeg door me te isoleren met al mijn dagboeken en kwam terug met een boek", aldus McConaughy over Greenlights. De vijftigjarige acteur zegt "al sinds ik heb leren schrijven" een dagboek bij te houden.

McConaughy heeft als titel voor zijn memoires voor Greenlights gekozen omdat volgens hem "niemand van rode en oranje stoplichten houdt, want die houden je op in het leven. Zodra we ons realiseren dat alle stoplichten uiteindelijk groen worden, krijgen ze hun ware betekenis.

"Greenlights wordt een liefdesbrief aan het leven", belooft McConaughy.