De musical The Phantom of the Opera wordt na 34 jaar voorlopig niet meer gemaakt op West End in Londen. Dat kondigt producer Cameron Mackintosh woensdag aan in zijn column in The Evening Standard.

Mackintosh schrijft dat hij de producties heeft gestopt om financieel het hoofd boven water te kunnen houden. Door de coronacrisis zijn alle theaters op West End gesloten. Hoewel het Britse ministerie van Cultuur eerder aankondigde 1,7 miljard euro in de culturele sector te steken, zegt Mackintosh dat hij nog geen cent heeft ontvangen.

Volgens de producer keert The Phantom of the Opera pas terug op het toneel op het moment dat er geen afstand meer hoeft te worden gehouden in de Engelse theaters. In zijn ogen betekent de regelgeving van de Britse overheid een "artistiek en commercieel faillissement".

"Toen COVID-19 toesloeg, zaten al mijn acht theaters vol met hitshows", aldus Mackintosh. "Als verreweg de grootste onafhankelijke werkgever in West End is het niet verwonderlijk dat ik als zowel theatereigenaar als producer, zonder externe investeerders, enorme schade geleden heb."

Het iconische The Phantom of the Opera ging in 1986 in het Her Majesty's Theatre in Londen in première en vertelt het verhaal van een muzikaal genie dat in een operagebouw in Parijs verblijft. Het is na Les Misérables de langstlopende musical op West End. In 2004 is een film verschenen op basis van het musicalscript.