Gijs Scholten van Aschat heeft geen last van zenuwen bij improvisatietoneel, waar hij vroeger wel nerveus was bij optredens waarvoor hij gerepeteerd had. De acteur merkte bij improvisatietheater dat hij niet het gevoel heeft dat hij aan verwachtingen moet voldoen, vertelt hij woensdag in Trouw.

"Ik was vroeger best wel nerveus als ik moest spelen, omdat ik dan het gevoel had dat ik aan verwachtingen moest voldoen", aldus Scholten van Aschat. "Maar bij het improvisatieprogramma De vloer op had ik daar geen last van. Je bent zelf schrijver, speler en regisseur tegelijk en hoeft niet te voldoen."

Tijdens het opkomen naar de toneelvloer verzint Scholten van Aschat een eerste ingang voor zijn improvisatie en kijkt hoe de ander daarop reageert. "Het mooiste is als het je overkomt, als er tijdens het spelen iets gebeurt dat je in je eentje nooit had kunnen bedenken", vindt de acteur die ook in 2019 meedeed aan het improvisatieprogramma.

De vloer op is van 1 tot en met 29 augustus wekelijks vanaf 22.00 uur te zien op NPO3. Van het improvisatieprogramma, dat vervolgens na twintig jaar definitief stopt, zijn alle afleveringen te bekijken op de website van omroep Human.