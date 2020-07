Een zelfportret van Rembrandt van Rijn is dinsdagavond voor ruim 14,5 miljoen Britse pond (16 miljoen euro) geveild. Het in 1632 geschilderde werk ging bij Sotheby's onder de hamer. Het Londense veilinghuis spreekt van een recordopbrengst voor een werk van de Hollandse meester.

De opbrengst werd van tevoren geschat tussen de 12 en 16 miljoen pond. De verkoper van het werk is anoniem gebleven.

Rembrandt schilderde in zijn leven tachtig zelfportretten, maar een veiling van zo'n werk is zeldzaam. Slechts drie exemplaren zijn in privébezit. In 1970 werd het zelfportret uit 1632 nog geveild voor 700 euro. Destijds werd betwijfeld of het door de kunstenaar zelf geschilderd was.

Het geveilde schilderij, dat slechts 17 bij 22 centimeter groot is, heeft Rembrandt op 22-jarige leeftijd gemaakt. In hetzelfde jaar schilderde de kunstenaar ook De anatomische les van Nicolaes Tulp.

Bij de veiling van Sotheby's gingen meer werken van grote namen onder de hamer. Een schilderij van Wassily Kandinsky werd verkocht voor ruim 1 miljoen pond en een schets van Pablo Picasso leverde ruim 7,3 miljoen pond op.