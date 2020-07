Acteur Sabri Saad El Hamus is van mening dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het relativeren van racisme, vertelt hij dinsdag in de Volkskrant.

"Eerder heb ik me ook schuldig gemaakt aan het relativeren van racisme", aldus Saad El Hamus, die bekend is van rollen in onder meer de film Het Schnitzelparadijs en Shouf Shouf de serie. "Wanneer hier een uit het Engels vertaalde voorstelling over zwarte Amerikanen werd opgevoerd, zei ik: zo erg als daar is het hier niet."

Het leek voor de in Egypte geboren Saad El Hamus "alsof zwarte Nederlanders alle privileges hadden en niet meer werden gediscrimineerd. Doordat volgens de acteur Marokkanen in Nederland "de aandacht opeisten, leek het alsof alleen zij nog rechten moesten krijgen".

Op de toneelschool in Arnhem werd de 63-jarige Saad El Hamus naar eigen zeggen " in 1983 uitgelachen" toen hij kenbaar maakte Hamlet te willen spelen in het gelijknamige toneelstuk van William Shakespeare (1564-1616). "Wat moet het publiek wel niet denken, dat de moeder van Hamlet getrouwd was met een Arabier? In die tijd moest ik dankbaar zijn dat ik werd aangenomen. Ik moest tevreden zijn met de rollen die ik kreeg."