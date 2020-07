Voor een groot deel van de Nederlanders is de vakantie begonnen en dus hebben we tijd om weer een boek open te slaan. NU.nl vraagt drie bekende schrijvers: welk boek moeten we deze zomer meenemen op vakantie?

Thomas Olde Heuvelt, bekend van zijn thrillers Hex en Echo, tipt Frankenstein (1818) van Mary Shelley.

"Uitgeverij LJ Veen gaf Shelleys klassieker uit in een nieuw jasje, met daarin en een briljant voorwoord van Hanna Bervoets. Hierin bewijst ze dat het monster ruim tweehonderd jaar na zijn schepping nog springlevend is."

"Alleen het voorwoord al, waarin Bervoets schetst hoe Dr. Frankenstein in onze populaire cultuur keer op keer werd herschapen als de gekke wetenschapper in Dr. Strangelove, Doctor Who, The Nutty Professor en Austin Powers, en het tot leven gekomen wezen in de vorm van Edward Scissorhands, Pinokkio, Smurfin, de Hulk en zelfs de Indominus rex (Jurassic World), maakt het waard dit boek te (her)lezen."

Ilja Gort, wijnmaker, presentator en auteur van de roman Godendrank, kiest Façade (2019) van Esther Verhoef als favoriete vakantieboek.

"Dit was vorig jaar de bestverkochte thriller, die dit jaar net naast de Gouden Strop greep. Een geweldig boek! Façade gaat over een zenuwslopende roadtrip door snikheet Europa, met treffende landschapsbeschrijvingen. Maar niets is wat het lijkt. Een pas gescheiden moeder gaat voor het eerst alleen op vakantie. Ze brengt de oldtimer van haar moeder naar Portugal, waar haar moeder woont."

"Als ze een knappe lifter laat instappen, lijkt de reis een romantische wending te nemen. Maar dan gaan er dingen gebeuren die je aan je stoel schroeven! Verhoef schrijft echt als een speer. Retespannend! Ik kon niet stoppen met lezen."

Susan Smit, die dit jaar haar roman Tropenbruid uitbracht, genoot enorm van Lieg met mij (2020) van Philippe Besson.

"Amerika had Brokeback Mountain, Italië had Noem me bij jouw naam - verfilmd als Call me by your name - en nu heeft Frankrijk ook een mooie roman over liefde tussen jonge mannen. Tedere, fijngevoelige verhalen over ontluikende liefde en alles wat die in een mens teweeg kan brengen, zijn helaas al een tijdje niet meer in de mode in de literatuur. Maar deze over twee jongens in een Frans dorp is zo mooi en breekbaar geschreven. Besson is een prijswinnende bestsellerauteur met een weergaloze stijl, omdat hij onder de oppervlakte kijkt en daar woorden voor vindt. In Lieg met mij weet hij nauwkeurig en ontroerend de verwarring en euforie van een eerste liefde weer te geven."

"Philippe, inmiddels volwassen en een schrijver, ziet tijdens een interview in een hotel een jonge man lopen die als twee druppels water lijkt op zijn eerste liefde op de middelbare school. Hij gaat hem achterna en in de tussentijd vertelt Besson ons het verhaal van die prille, onhandige mannenliefde die intens was en in het geheim moest plaatsvinden. Een boek om te koesteren."

Herman Koch, auteur van Het diner en zijn nieuwe roman Finse dagen, noemt Cherry (2018) van Nico Walker als leestip.

"Een heerlijk en ook aangrijpend boek over een Irakveteraan die na terugkeer in de Verenigde Staten geen andere uitweg ziet dan bankovervaller te worden om zijn drugsverslaving (en die van zijn vriendin) te bekostigen. 100 procent autobiografisch: de auteur zit op dit moment nog het staartje van een gevangenisstraf van twaalf jaar uit. In Amerika inmiddels een gevierd debutant. We hopen op het beste voor hem."