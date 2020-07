Cabaretier Harrie Jekkers gaat een nieuwe cabaretvoorstelling schrijven ter gelegenheid van de opening van het nieuwe cultuurpaleis Amare in Den Haag. De voorstelling moet in 2021 worden gespeeld, aldus Jekkers zaterdag in Zomerspijkers op NPO Radio 2.

Dit doet de 69-jarige Jekkers niet alleen, hij werkt samen met zijn vaste artistieke partner Koos Meinderts. Hoewel de Haagse komiek vooral op de voorgrond treedt, schrijven hij en Meinderts al bijna een halve eeuw samen aan liedjes, teksten, boeken en conferences. Over de inhoud van de nieuwe voorstelling wil Jekkers nog niets kwijt.

In de loop van 2021 moet het nieuwe Haagse cultuurpaleis Amare de deuren openen. Niet alleen gaat het onderdak bieden aan het Residentie Orkest, maar ook aan het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium.

In 2018 stond Jekkers voor het eerst in 23 jaar weer op het podium met een solo-cabaretvoorstelling; Achter de duinen. Toen de coronacrisis half maart uitbrak, moest hij zijn wekelijkse optredens in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag stilleggen. De Hagenaar hoopt hier binnenkort weer mee te beginnen.