Het theaterfestival Parade heeft op dit moment niet voldoende geld in de kas om volgend jaar een nieuwe editie te organiseren. Dat zegt directeur Nicole van Vessum in Het Parool.

De organisatie heeft weliswaar een buffer, maar dat geld wordt volledig gebruikt voor het staande houden van de organisatie. "Er blijft niet genoeg over om volgend jaar een Parade van te organiseren."

Door de huidige versoepeling van de coronamaatregelen zou het festival dit jaar in theorie met minder bezoekers georganiseerd kunnen worden, maar volgens Van Vessum is dat niet haalbaar.

"Wij krijgen geen subsidie, wij zijn afhankelijk van de massa en kunnen niet draaien op dertig procent van de bezetting. Dan kost het festival meer dan het opbrengt. Dat is voor ons niet haalbaar. Ik kan op het moment alleen maar stilzitten. (...) Ik heb nog nooit zo hard gewerkt, lijkt het wel. We zijn bezig om onszelf staande te houden en geld te verzamelen om volgend jaar een doorstart te maken."

'Dan is er geen Parade meer'

De toekomst van de Parade is daarnaast ook afhankelijk van de medewerkers die het evenement ieder jaar draaiende houden.

"De Parade bestaat voor het overgrote deel uit zzp'ers, die voor hun inkomen niet onder de NOW-regeling vallen. Wij hebben de helft van ons loon in moeten leveren. Er zitten ook gezinnen met twee kinderen bij. Als die straks een andere baan kunnen krijgen, zijn ze weg. Dan is er geen Parade meer. Echt hoor. Het lijkt wel of niemand zich dat realiseert."

De Parade wordt iedere zomer in verschillende steden in Nederland georganiseerd en biedt voor veel gerenommeerde cabaretiers, zangers en andere artiesten een proeftuin om hun nieuwe materiaal te testen. Jaarlijks trekt het evenement 250.000 bezoekers.