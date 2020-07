Prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle werkten zelf niet mee aan de biografie die binnenkort uitkomt. Dat meldt een woordvoerder van het echtpaar aan verschillende Britse media.

Harry en Meghan hebben de schrijvers van de biografie met de titel Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family, niet eens gesproken.

Volgens het Britse medium The Telegraph hebben de auteurs van de biografie wel gesproken met goede vrienden en bekenden van Harry en Meghan. Het eerste deel van het boek werd een aantal dagen geleden gepubliceerd door The Times.

In het reeds gepubliceerde deel van het boek is onder andere te lezen dat Meghan aan een vriend vertelde hoe ze "haar hele leven opgaf" voor de Britse koninklijke familie.

Een aantal maanden geleden maakten Meghan en prins Harry bekend uit de koninklijke familie te stappen. Voor deze beslissing, die ook wel 'Megxit' werd genoemd, was erg veel media-aandacht. Inmiddels woont het echtpaar in Los Angeles met hun zoontje Archie.