Schrijfster Maartje Wortel, actrice Abbey Hoes en radio-dj Ruud de Wild geven samen met andere prominenten en taalexperts online workshops over taal aan jongeren tussen de twaalf en achttien jaar, meldt het project Taalbaas donderdag via Instagram. Het project is een initiatief van onder meer boekenstichting CPNB.

Jongeren kunnen met BN'ers scripts, podcasts, nummers of verhalen maken. Ook onder anderen cabaretier en radiomaker Micha Wertheim, kleinkunstenaar Stefano Keizers en actrice Melody Klaver verzorgen online workshops.

De eerste workshop begint donderdag om 16.15 uur. Scenarioschrijfster Maureen Versprille geeft daarin tips over het bedenken van een filmverhaal.

Belangstellenden kunnen zich voor de gratis workshops inschrijven via de website van Taalbaas. De laatste workshop vindt op 28 augustus plaats.