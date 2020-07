Willemijn Verkaik kijkt naar mogelijkheden om zich te laten omscholen, nu haar werk als musicalactrice door de coronacrisis grotendeels stilligt. Verkaik zoekt naar een beroep dat en dienstbaar is in de maatschappij en dicht bij haar passie zingen ligt, vertelt ze woensdag in Trouw.

"Ik ben geen stilzitter", motiveert de van de musicals Frozen, Annie en Wicked bekende Verkaik haar streven. "Ik denk aan een studie om me te ontwikkelen, een vak om uit te oefenen. Logopedie bijvoorbeeld. Dat is dienstbaar, maar ligt toch dicht tegen het zingen aan.”

Zingen is wat Verkaik het liefste doet. "Maar als dat niet gaat, moet ik een andere manier vinden om gelukkig te zijn", aldus de 45-jarige musicalactrice, die is gaan onderzoeken "wat voor werk er in de maatschappij nodig is en wat er bij mij past".

In juni werd Verkaik door het Amsterdamse DeLaMar theater gevraagd om dertien kleinschalige concerten te geven. Doordat ze hieraan gehoor gaf, is de zoektocht van de musicalactrice naar een nieuw vak "even naar de achtergrond gedrongen".