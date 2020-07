De 55e editie van Cameretten zou aanvankelijk in september van start gaan, maar wordt verplaatst naar 2021, meldt de organisatie in een persbericht. Voor het eerst sinds de oprichting in 1966 presenteert het festival geen nieuw cabarettalent.

De beslissing van Cameretten om de zoektocht naar het nieuwe cabarettalent een jaar uit te stellen, is volgens de organisatie het gevolg van verschillende omstandigheden.

Zo brengen de anderhalvemeterregel en de (voorlopige) sluiting van een aantal theaters onzekerheden met zich mee voor het ontwikkelingstraject van de jonge cabarettalenten. "Het traject is intensief en vraagt inhoudelijk veel van de deelnemers", aldus de organisatie. "Cameretten vindt daardoor dat de omstandigheden op zijn minst stabiel zouden moeten zijn voor een goede voorbereiding en een eerlijke wedstrijd. Dit heeft onder meer meegespeeld in de beslissing."



Cameretten verwacht zijn zoektocht naar nieuw cabarettalent in Nederland en België in 2021 weer te kunnen voortzetten.

Hoewel de 55e editie van Cameretten wordt uitgesteld, staan vanaf halverwege september wel de inhaalvoorstellingen van de finalistentournee 2019-2020 gepland. Tijdens de tournee trekken cabaretiers Remy Evers, Tobi Koolman en Henk Overdijk langs diverse theaters in het land.