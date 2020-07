De musical Haal het doek maar op! wordt vanaf 11 september weer in de Nederlandse theaters opgevoerd. De voorstelling werd afgelopen maart stopgezet vanwege het coronavirus.

De musical over bekende Nederlandse artiesten uit de jaren zestig, zeventig en tachtig ging in januari van dit jaar in première, maar moest nog geen twee maanden later dus noodgedwongen stoppen.

Centraal in deze voorstelling staan nummers van onder anderen Willeke Alberti, Rob de Nijs, Ronnie Tober, Ria Valk, Johnny Lion, Ben Cramer, Shirley Zwerus en Boudewijn de Groot.

Haal het doek maar op! wordt gespeeld door Mariska van Kolck, Tony Neef, Julia Berendse, Jordy van Loon en Willemijn van Holt. David van den Tempel vervangt Dook van Dijk.