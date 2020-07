Saskia Noort had er bij het signeren van haar thriller Bonuskind moeite mee om er 'veel leesplezier' in te zetten. De schrijfster vindt haar boek extra donker omdat de hoofdpersoon een kind is, vertelt ze dinsdag in Trouw.

"Het is extra donker vanwege het kindperspectief, je wilt absoluut niet dat Lies iets overkomt", aldus Noort over haar nieuwste thriller. "Alle volwassenen zijn alleen maar met zichzelf bezig. Ze is supereenzaam."

Noort heeft naar eigen zeggen "wakker gelegen" tijdens het schrijfproces van Bonuskind. De auteur vond het moeilijk om zich in de hoofdpersonages in te leven, volgens haar "allemaal intelligente, liefdevolle mensen die toch in de paniek en de haat schieten".

De schrijfster koos als een van de verhaallijnen voor Bonuskind voor een overspelige man die met zijn jonge vriendin in een luxe appartement woont, terwijl zijn eenzame ex-vrouw wegkwijnt in een huurwoning. Volgens Noort een cliché, maar wel hoe het in Nederland vaak gaat, door de volgens haar financieel afhankelijke positie van veel vrouwen.