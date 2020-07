Kristina Vorobeva, de circusartieste die begin januari uit de nok van theater Carré op de grond viel, kan weer een uur aaneengesloten lopen, vertelt ze zaterdag in een interview in Volkskrant Magazine. Artsen hadden haar eerder verteld dat ze nooit meer zou kunnen lopen.

"Vandaag ben ik weer een beetje vooruit gegaan: ik heb zestig minuten op de loopband gelopen, een nieuw record", aldus Vorobeva op 18 juni, de dag dat het magazine voor het laatst met haar sprak. "In de spiegel zag ik hoe ik liep, zonder speciale hulpmiddelen en zonder krukken. Maar mijn loopje is nog lang niet perfect."

De Oezbeekse acrobate vormt samen met haar man Rustem Osmanov het acrobatenduo Sky Angels. Osmanov liep een hersenschudding op.

Tand brak af tijdens soort trapezeact

Tijdens de show in het Wereldkerstcircus hing het duo aan de trapeze in het Amsterdamse theater. De man hield tijdens de act een tuigje vast met zijn mond. Toen een van zijn tanden afbrak, viel het tweetal meer dan 10 meter naar beneden, waar geen vangnet hing. Vorobeva liep een dwarslaesie op en moest een dubbele operatie aan haar nek en ruggengraat ondergaan.

Vorobeva: "Het eerste wat de dokters zeiden, was: 'Jij gaat nooit meer lopen.' Later werd dat bijgesteld: 'Het duurt zeker twee jaar.' Vervolgens werd er gezegd: 'Reken op een jaar.' Inmiddels zijn ze opgehouden met speculeren, omdat de prognoses toch steeds moeten worden bijgesteld."

De Sky Angels op archiefbeeld. (Foto: Getty Images)

'Elke dag kan ik iets beter bewegen'

Na vijf weken in een Nederlands ziekenhuis te hebben gelegen, verhuisde de artieste naar een Amsterdams revalidatiecentrum. Inmiddels werkt ze in haar standplaats Berlijn verder aan het herstel. "Elke dag kan ik iets beter bewegen en komt er iets meer gevoel terug."

Hoewel ze weer een uur kan lopen op de loopband, functioneert haar lichaam nog verre van optimaal, vertelt ze. "Voor het ongeluk was alles normaal: als ik wilde rennen, rende ik, als ik wilde zitten, ging ik zitten. Ik kon gaan liggen, een douche nemen, alles deed ik zonder nadenken. Nu is dat allemaal anders geworden. Elke beweging kost kracht."

Ze droomt van een comeback in het circus. "Ik wil het ook proberen. We weten alleen niet of het lukt."