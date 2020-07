Hanneke Groenteman hoopt dat ze tienermeisjes met haar eerste kinderboek The Battle aan het denken kan zetten.

Groenteman (81) schreef het boek The Battle, haar eerste kinderboek, in coronatijd. Het gaat over Hanna en Yara, die in een asielzoekerscentrum woont. Yara is gebaseerd op de Yara die Groenteman leerde kennen toen ze voor een theaterproject een paar weken doorbracht in een opvanglocatie in Utrecht.

"Ik merkte bij Yara hoe moeilijk ze aansluiting vond in haar klas, terwijl ze juist heel erg hechtte aan vriendinnen maken", vertelt Groenteman in Het Parool. "Als buitenlands meisje op een Nederlandse school is dat niet makkelijk. Toch lukt het in het boek. De grootmoeder die erin voorkomt lijkt op mij. Die heeft net als ik in de Tweede Wereldoorlog in de onderduik gezeten. Dat buitenstaandergevoel van opgroeien in een vreemde omgeving, daar moest het om draaien. Dat is nu eenmaal ook typerend voor mij."

Groenteman hoopt dat jonge meisjes die haar boek lezen wellicht aan het denken worden gezet. "Het zou toch geweldig zijn als ik pubermeisjes aan het lezen krijg en die dan denken: goh, wij hebben in de klas ook zo'n kind met wie niemand ooit praat. We spreken haar eens aan. Waarschijnlijk een illusie, maar ik ben wel uit het hout gesneden dat alles wat je doet de wereld een heel klein beetje beter moet maken."